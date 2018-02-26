Сегодня Смолий встретится с фракцией БПП - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сегодня, кандидат на должность главы Национального банка Украины Яков Смолий должен прийти на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник во фракции БПП.
"Сегодня кандидат на должность главы НБУ Я.Смолий должен встретиться с фракцией БПП. Ожидается, что он представит свою программу, и кроме того будут вопросы от народных депутатов", - сообщил источник.
Собеседник УНН добавил, что заседание президентской фракции должно состояться в 17:00 в здании парламента.
Я.Смолий выполняет обязанности председателя Нацбанка Украины с 11 мая 2017 года.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.
Добавим, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года и подала ее Президенту.
Ожидается, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующего председателя Национального банка Украины В.Гонтаревои.