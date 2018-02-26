Сегодня Смолий встретится с фракцией БПП - источник

"Сегодня кандидат на должность главы НБУ Я.Смолий должен встретиться с фракцией БПП. Ожидается, что он представит свою программу, и кроме того будут вопросы от народных депутатов", - сообщил источник.

Собеседник УНН добавил, что заседание президентской фракции должно состояться в 17:00 в здании парламента.

Я.Смолий выполняет обязанности председателя Нацбанка Украины с 11 мая 2017 года.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.



Добавим, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года и подала ее Президенту.

Ожидается, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующего председателя Национального банка Украины В.Гонтаревои.