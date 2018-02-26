Сегодня Смолий встретится с фракцией БПП - источник

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62473 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76082 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78823 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107130 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100327 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104527 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111508 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122785 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134296 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Сегодня Смолий встретится с фракцией БПП - источник

Сегодня Смолий встретится с фракцией БПП - источник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сегодня, кандидат на должность главы Национального банка Украины Яков Смолий должен прийти на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник во фракции БПП.

"Сегодня кандидат на должность главы НБУ Я.Смолий должен встретиться с фракцией БПП. Ожидается, что он представит свою программу, и кроме того будут вопросы от народных депутатов", - сообщил источник.

Собеседник УНН добавил, что заседание президентской фракции должно состояться в 17:00 в здании парламента.

Я.Смолий выполняет обязанности председателя Нацбанка Украины с 11 мая 2017 года.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.

Добавим, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года и подала ее Президенту.

Ожидается, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующего председателя Национального банка Украины В.Гонтаревои.

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