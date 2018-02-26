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Сьогодні Смолій зустрінеться з фракцією БПП – джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні, кандидат на посаду голови Національного банку України Яків Смолій повинен прийти на засідання парламентської фракції Блок Петра Порошенка. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело у фракції БПП.

“Сьогодні кандидат на посаду голови НБУ Я.Смолій повинен зустрітися з фракцією БПП. Очікується, що він представить свою програму, і крім того будуть запитання від народних депутатів”, — повідомило джерело.

Співрозмовник УНН додав, що засідання президентської фракції повинно відбутися у 17:00 в будівлі парламенту.

Я.Смолій виконує обов’язки голови Нацбанку України з 11 травня 2017 року. 

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подав у Верховну Раду проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України.

Додамо, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня 2017 року і подала її Президенту.

Очікується, що в четвер, 1 березня, Верховна Рада України може заслухати звіт дійсного голови Національного банку України В.Гонтаревої.

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