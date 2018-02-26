Сьогодні Смолій зустрінеться з фракцією БПП – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні, кандидат на посаду голови Національного банку України Яків Смолій повинен прийти на засідання парламентської фракції Блок Петра Порошенка. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело у фракції БПП.
“Сьогодні кандидат на посаду голови НБУ Я.Смолій повинен зустрітися з фракцією БПП. Очікується, що він представить свою програму, і крім того будуть запитання від народних депутатів”, — повідомило джерело.
Співрозмовник УНН додав, що засідання президентської фракції повинно відбутися у 17:00 в будівлі парламенту.
Я.Смолій виконує обов’язки голови Нацбанку України з 11 травня 2017 року.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подав у Верховну Раду проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України.
Додамо, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня 2017 року і подала її Президенту.
Очікується, що в четвер, 1 березня, Верховна Рада України може заслухати звіт дійсного голови Національного банку України В.Гонтаревої.