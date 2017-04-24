Сегодня остоится рабочий визит П.Климкина в Литву

Как отмечается, целью визита является укрепление украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах.

П.Климкин во время визита проведет переговоры с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. После этого министры проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, министр иностранных дел Украины встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а также руководством и депутатским корпусом Сеймаса (парламента) Литвы.

Как сообщал УНН, 22 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Грузию встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II в.