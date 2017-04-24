Сьогодні П.Клімкін здійснить робочий візит до Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Литовської Республіки. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.
Як зазначається, метою візиту є зміцнення українсько-литовського стратегічного партнерства та обговорення можливостей підтримки Литвою України у європейських та євроатлантичних структурах.
П.Клімкін під час візиту проведе переговори з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. Після цього міністри проведуть спільну прес-конференцію.
Крім того, міністр закордонних справ України зустрінеться з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, а також керівництвом та депутатським корпусом Сеймаса (парламенту) Литви.
Як повідомляв УНН, 22 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Грузії зустрівся з Католикосом-Патріархом всієї Грузії Іллею ІІ.