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Сегодня вступают в силу законы о льготном растаможивании “евроблях”

Киев • УНН

 • 19911 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине с 15 мая вступит в силу закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины”. Текст закона опубликован на сайте издания “Голос Украины” 14 мая. Об этом пишет УНН.

Сегодня вступают в силу законы о льготном растаможивании “евроблях”

Детали

Законы “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения каковы транспортные средства” № 1402-их и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств , ввезенных на таможенную территорию Украины “№ 1403-их вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу 15 мая.

Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам “Евро-2” и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Эти законы , принятые Верховной Радой 15 апреля 2021, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.

Дополнение

Это не первые принятые законы относительно растаможивания евроблях на фоне протестов владельцев таких автомобилей. И в последнее время чуть ли не каждый раз их инициаторы говорили, что срок действия таких законов продолжают “раз”.

Однако, как отмечали авторы нового законодательства, их принятие не способствовало решению проблемных вопросов, связанных с осуществлением таможенного оформления транспортных средств, о чем свидетельствовал значительный общественный резонанс.

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