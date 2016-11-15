Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 420 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 170 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/150; "Марьинка" - 250/170; "Новотроицкое" - 0/100; "Гнутово" - 15/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, оставался динамичным. Всего в оба направления через КПВВ следовало 21 700 человек и 3 600 транспортных средств:
"Майорское" - 5335 человек и 690 транспортных средств;
"Марьинка" - 5435 человек и 1160 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4060 человек и 920 транспортных средств;
"Гнутово" - 3175 человек и 735 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3735 человек.
В то же время, через КПВВ "Майорское" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 18 грузовых автомобилей от благотворительной организации. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 262 тонны.