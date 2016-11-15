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15 марта, 19:03 • 110654 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153671 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129632 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122745 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108342 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103281 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99895 просмотра

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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 420 автомобилей

Киев • УНН

 • 6725 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 170 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/150; "Марьинка" - 250/170; "Новотроицкое" - 0/100; "Гнутово" - 15/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, оставался динамичным. Всего в оба направления через КПВВ следовало 21 700 человек и 3 600 транспортных средств:

"Майорское" - 5335 человек и 690 транспортных средств;

"Марьинка" - 5435 человек и 1160 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4060 человек и 920 транспортных средств;

"Гнутово" - 3175 человек и 735 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3735 человек.

В то же время, через КПВВ "Майорское" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 18 грузовых автомобилей от благотворительной организации. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 262 тонны.

Украинские Национальные Новости

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