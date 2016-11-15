Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 170 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні зранку у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/150; “Мар’їнка” — 250/170; “Новотроїцьке” — 0/100; “Гнутове” — 15/20.
Минулої доби пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишався динамічним. Загалом в обидва напрямки через КПВВ прямувало 21,7 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 5335 осіб та 690 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5435 осіб та 1160 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4060 осіб та 920 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3175 осіб та 735 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3735 осіб.
Водночас, через КПВВ “Майорське” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 18 вантажних автомобілів від благодійної організації. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 262 тонни.