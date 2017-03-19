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Сегодня Ф.-В.Штайнмайер вступит в должность президента Германии

Сегодня Ф.-В.Штайнмайер вступит в должность президента Германии

Киев • УНН

 • 12611 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Ф.-В.Штайнмайер в воскресенье, 19 марта, официально вступит в президентскую должность, сообщает УНН.

Церемония передачи власти состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. Участие в церемонии примут, кроме самого Ф.-В.Штайнмайера, его предшественник на президентском посту Йоахим Гаук и их жены. После официальной цермонии Й.Гаук с женой покинут дворец.

На 22 марта также запланирован официальный прием в честь избрания нового президента.

Напомним, Ф.-В.Штайнмайер был избран президентом ФРГ 12 февраля этого года. В его поддержку высказались 931 депутат бундестага и делегат земельных парламентов, 103 человека воздержались. Ф.-В.Штайнмайер выступал единственным кандидатом от блока Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.

 

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