Сегодня Ф.-В.Штайнмайер вступит в должность президента Германии

Церемония передачи власти состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. Участие в церемонии примут, кроме самого Ф.-В.Штайнмайера, его предшественник на президентском посту Йоахим Гаук и их жены. После официальной цермонии Й.Гаук с женой покинут дворец.

На 22 марта также запланирован официальный прием в честь избрания нового президента.

Напомним, Ф.-В.Штайнмайер был избран президентом ФРГ 12 февраля этого года. В его поддержку высказались 931 депутат бундестага и делегат земельных парламентов, 103 человека воздержались. Ф.-В.Штайнмайер выступал единственным кандидатом от блока Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.