Сьогодні Ф.-В.Штайнмаєр заступить на посаду президента Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Обраний президент Німеччини, колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю, 19 березня, офіційно заступить на президентську посаду, повідомляє УНН.
Церемонія передачі влади відбудеться у президентському палаці Бельвю в Берліні. Участь у церемонії візьмуть, окрім самого Ф.-В.Штайнмаєра, його попередник на президентській посаді Йоахім Гаук та їх дружини. Після офіційної цермонії Й.Гаук із дружиною залишать палац.
На 22 березня також запланований офіційний прийом на честь обрання нового президента.
Нагадаємо, Ф.-В.Штайнмаєр був обраний президентом ФРН 12 лютого цього року. На його підтримку висловились 931 депутат бундестагу та делегат земельних парламентів, 103 людини утримались. Ф.-В.Штайнмаєр виступав єдиним кандидатом від блоку Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини.