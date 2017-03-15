Сегодня в 13:00 будут перекрыты все авто- и железнодорожные пути ведущие к линии разграничения - секретарь СНБО

"Во исполнение решения СНБО до часу сегодня будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения силами Национальной полиции и Национальной гвардии", - подчеркнул он.

По словам А.Турчинова, в зоне проведения АТО не будет допущено никаких провокаций и никаких проявлений диверсионной или любой активности, которая вредит безопасности Украины.

Он также отметил, что МВД, СБУ будут привлекать общественность, но не судимых, не провокаторов, а тех, кто реально хочет помочь государству обеспечить полный контроль над выполнением решений СНБО.

Напомним, СНБО решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО через захват предприятий .