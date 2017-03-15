Сегодня в 13:00 будут перекрыты все авто- и железнодорожные пути ведущие к линии разграничения - секретарь СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня силами Национальной полиции и Национальной гвардии Украины до 13 часов будут перекрыты все железнодорожные и автомобильные пути, ведущие к линии разграничения в зоне АТО. Об этом сказал журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Во исполнение решения СНБО до часу сегодня будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения силами Национальной полиции и Национальной гвардии", - подчеркнул он.
По словам А.Турчинова, в зоне проведения АТО не будет допущено никаких провокаций и никаких проявлений диверсионной или любой активности, которая вредит безопасности Украины.
Он также отметил, что МВД, СБУ будут привлекать общественность, но не судимых, не провокаторов, а тех, кто реально хочет помочь государству обеспечить полный контроль над выполнением решений СНБО.
Напомним, СНБО решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО через захват предприятий .