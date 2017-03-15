Сьогодні до 13:00 будуть перекриті всі авто- і залізничні шляхи до лінії розмежування - секретар РНБО (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні силами Національної поліції та Національної гвардії України до 13 години будуть перекриті всі залізничні та автомобільні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО. Про це сьогодні сказав журналістам секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
"На виконання рішення РНБО до першої години сьогодні будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування силами Національної поліції та Національної гвардії", - наголосив він.
За словами О.Турчинова, у зоні проведення АТО не буде допущено ніяких провокацій і ніяких проявів диверсійної чи будь-якої активності, яка шкодить безпеці Україні.
Він також зазначив, що МВС, СБУ будуть залучати громадськість, але не судимих, не провокаторів, а тих, хто реально хоче допомогти державі забезпечити повний контроль над виконанням рішень РНБО.
Нагадаємо, РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств.