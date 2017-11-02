Сегодня "Динамо" поборется за досрочный выход в плей-офф ЛЕ

В нынешнем сезоне команды встретятся уже в четвертый раз. Летом их пути пересеклись в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. "Динамовцы" выиграли на своем поле (3:1), но затем уступили в Берне (0:2) и вылетели по правилу выездного гола.

В третьем туре "Динамо" не смогло одолеть "Янг Бойз" на своем поле - 2:2. Однако киевляне, которые одержали победы в двух стартовых матчах, лидируют в группе с отрывом в 4-х очка именно от швейцарского коллектива, ведь все три поединка на групповом этапе "Янг Бойз" завершил вничью.

Примечательно, что статистика "Динамо" в 11 матчах с клубами из Швейцарии составляет 5 побед, 3 ничьи, 3 поражения.

Отметим, что хавбек "Янг Бойз" Секу Саного пропустит поединок из-за удаления в Киеве.

Добавим также, поединок стартует в 20:00, а главный арбитр - 45-летний француз Тони Шапрон.

Как сообщалось ранее, "Динамо" в предстоящей игре не сможет рассчитывать на Цыганкова и Мбокани.