Сьогодні "Динамо" побореться за достроковий вихід в плей-оф ЛЄ

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Лідер групи B київське "Динамо" на виїзді у Берні проведе зустріч 4-го туру групової стадії Ліги Європи проти швейцарського "Янг Бойз". Про це інформує сайт "біло-синіх", передає УНН.

У нинішньому сезоні команди зустрінуться вже вчетверте. Влітку їхні шляхи перетнулися в третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів УЄФА. "Динамівці" виграли на своєму полі (3:1), але потім поступилися в Берні (0:2) і вилетіли за правилом виїзного гола.

У третьому турі "Динамо" не змогло здолати "Янг Бойз" на своєму полі - 2:2. Проте кияни, які здобули перемоги у двох стартових матчах, лідирують у групі з відривом у 4-ри очки саме від швейцарського колективу, адже всі три поєдинки на груповому етапі "Янг Бойз" завершив унічию.

Примітно, що статистика "Динамо" в 11 матчах із клубами зі Швейцарії становить 5 перемог, 3 нічиї, 3 поразки.

Відзначимо, що хавбек "Янг Бойз" Секу Саного пропустить поєдинок через вилучення в Києві.

Додамо також, поєдинок стартуватиме о 20:00, а головний арбітр - 45-річний француз Тоні Шапрон.

Як повідомлялося раніше, "Динамо" у майбутній грі не зможе розраховувати на Циганкова і Мбокані.

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