Сегодня день Андрея Первозванного
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сегодня, 13 декабря, в православии отмечают день Андрея Первозванного, передает УНН.
13 декабря считается днем памяти мученической смерти одного из двенадцати апостолов Христовых - Андрея Первозванного. За церковніми легендами, святой проповедовал христианство в Скифии и дошел до Киева, где на одном из холмов поставил крест со словами: "Видите ли горы эти? Поверьте мне, на них воссияет благодать Божия".
Считается, что в этот день грех что-то делать без уважительной причины.
В ночь с 12 на 13 декабря, перед этим праздником, девушки гадают на судьбу и любовь.
В этот день принято поздравлять всех знакомых Андреев с днем ангела и именинами.
Напомним, 12 декабря, в Украине отмечается День сухопутных войск Украины, установленный Указом Президента Украины "О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 года.