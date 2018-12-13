Сьогодні день Андрія Первозванного
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сьогодні, 13 грудня, в православ'ї відзначають день Андрія Первозванного, передає УНН.
13 рудня вважається днем пам’яті мученицької смерті одного з дванадцяти апостолів Христових - Андрія Первозванного. За церковними легендами, святий проповідував християнство у Скіфії й дійшов аж до Києва, де на одному з пагорбів поставив хрест зі словами: "Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа".
Вважається, що в цей день гріх щось робити без поважної причини.
В ніч з 12 на 13 грудня, перед цим святом, дівчата ворожать на долю і любов.
Цього дня прийнято вітати всіх знайомих Андріїв з днем янгола та іменинами.
Нагадаємо, 12 грудня, в Україні відзначається День сухопутних військ України, встановлений Указом Президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року.