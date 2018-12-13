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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

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Сьогодні день Андрія Первозванного

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сьогодні, 13 грудня, в православ'ї відзначають день Андрія Первозванного, передає УНН.

Сьогодні день Андрія Первозванного

13 рудня вважається днем пам’яті мученицької смерті одного з дванадцяти апостолів Христових - Андрія Первозванного. За церковними легендами, святий проповідував християнство у Скіфії й дійшов аж до Києва, де на одному з пагорбів поставив хрест зі словами: "Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа".

Вважається, що в цей день гріх щось робити без поважної причини.

В ніч з 12 на 13 грудня, перед цим святом, дівчата ворожать на долю і любов.

Цього дня прийнято вітати всіх знайомих Андріїв з днем янгола та іменинами.

Нагадаємо, 12 грудня, в Україні відзначається День сухопутних військ України, встановлений Указом Президента України "Про День Сухопутних військ України" від 18 жовтня 1997 року.

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