София Киевская стала полноценным членом организации Europa Nostra

Национальный заповедник "София Киевская" стал полноценным членом организации Europa Nostra, которая занимается культурным и природным наследием в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, пишет УНН.

Национальный заповедник "София Киевская" стал полноценным членом организации Europa Nostra, которая является голосом гражданского общества, занимающегося культурным и природным наследием в Европе. В организацию входят сотни членских и ассоциированных организаций и преданных своему делу людей со всей Европы и за ее пределами, - говорится в сообщении.

Детали

Такое событие имеет особое и символическое значение, когда организация празднует 60-летие, а 2023 год был годом консолидации и дальнейшего расширения деятельности организации на благо общего наследия Европы.

Разрушительные последствия российской агрессивной войны в Украине, в частности в отношении культурного наследия, продолжают требовать адекватных усилий на этапе восстановления страны.

Сейчас организация собрала более 150 000 евро в поддержку защитников культурного наследия в Украине через совместную кампанию солидарности.

Кроме того, в мае Europa Nostra вместе с сильной командой европейских партнеров и организаций-членов запустила проект European Heritage Hub. целью этого пилотного проекта, финансируемого ЕС, является:

мобилизация заинтересованных сторон на всех уровнях управления для содействия климатическим действиям в отношении наследия и культуры;

привлечение и охват аудиторий, которые обычно не участвуют в мероприятиях, связанных с культурным наследием, с особым акцентом на молодежь;

полное использование возможностей, которые предлагает цифровая трансформация, чтобы сделать контент, политику, инициативы, проекты и новости в сфере культурного наследия легко доступными для всех.

Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно