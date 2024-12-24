Сочельник с дождем и мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
24 декабря в Украине ожидается облачная погода с дождями и мокрым снегом на западе и севере. Температура будет колебаться от -2 до +14 градусов, теплее всего будет в Крыму.
Погода в Украине во вторник, 24 декабря, будет облачной, в большинстве регионов на севере и западе прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.
Детали
24 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории ни снега, ни дождя не будет. В восточных областях ночью и в первой половине дня прогнозируют туман.
Температура ночью - от 3° тепла до 2° мороза, днем - 0-5° тепла; на юге страны ночью будет 1-6° тепла, днем - 5-10°. Тем временем в Крыму ожидают до 14°.
Только на высокогорье Карпат выпадет небольшой снег; температура ночью - 3-8° мороза, днем - около 0°.
Синоптики предупреждают о небольшом ветре - 5-10 м/с. На Закарпатье и в Карпатах местами будут порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в западных регионах днем ожидается от 0 до +4 градусов, ночью будет от 0 до -3.
На севере также погода будет влажной, температура днем от +1 до +5. Ночью от +1 до -1. На востоке дождей не прогнозируют, столбики термометров будут показывать днем от +4 до +8, а ночью от +1 до +4.
Погода в Киеве и Киевской области
В Киевской области 24 декабря, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.
В Киеве ночью около 0 градусов, днем от +1 до +3.