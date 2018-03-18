Собчак проголосовала на выборах
Киев • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кандидат в президенты России Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Сообщают, что Собчак пришла вместе с мужем Максимом Виторганом на участок №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена.
Собчак стала последним кандидатом в президенты, проголосовавшим на выборах.
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Ранее свой голос отдали семеро других кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.