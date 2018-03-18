Собчак проголосувала на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак проголосувала на виборах президента Росії в центрі Москви, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
Повідомляють, що Собчак прийшла разом з чоловіком Максимом Віторганом на ділянку №158 в дитячій музичній школі імені Людвіга ван Бетховена.
Собчак стала останнім кандидатом в президенти, який проголосував на виборах.
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Раніше свій голос віддали семеро інших кандидатів: Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський.