Сноуден разочарован позицией Меркель по вопросу предоставления ему убежища в ФРГ

По словам Сноудена, ее (Меркель) “позиция является разочарованием”. Как он считает, если бы разоблачитель из РФ “постучался в двери Меркель”, то канцлер “усыновила бы его”. “Но если перед ее дверью появляется американский разоблачитель, его вопросы остаются без ответа”, — посетовал Сноуден. При этом он считает, что сейчас, при президенте США Дональде Трампе, Берлину было бы легче предоставить ему убежище, нежели при Бараке Обаме.

Экс-сотрудник АНБ снова подчеркнул, что с самого начала решил уклониться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями РФ. “Я не стремлюсь к связям с ними, я никогда не намеревался попасть сюда”, — заверил он.

Как отметила газета, Сноуден выразил желание перебраться в одну из стран ЕС. Его адвокат в Германии Вольфганг Калек сообщил изданию, что “юридически въезд (в одну из стран ЕС) представляется возможным, но политически его все блокировали”. “Мы, как и прежде, открыты для диалога и предложений со стороны правительства ФРГ и других европейских правительств”, — сказал Калек.

В своем интервью Сноуден также прокомментировал назначение на должность директора ЦРУ Джины Хаспел. Он назвал ее “военной преступницей”. По словам Сноудена, “возникает вопрос, будет ли германское правительство сотрудничать с ответственной за пытки и позволит ли ей беспрепятственно въехать (на территорию Европы, если Хаспел совершит такую поездку)”.

Как сообщал УНН, в начале месяца Сноуден рассказал о больших изменениях после разоблачения спецслужб.