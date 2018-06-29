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Сноуден разочарован позицией Меркель по вопросу предоставления ему убежища в ФРГ

Сноуден разочарован позицией Меркель по вопросу предоставления ему убежища в ФРГ

Киев  •  УНН

 • 9553 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Сноуден разочарован позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу возможности предоставления ему убежища в ФРГ. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает УНН.

По словам Сноудена, ее (Меркель) “позиция является разочарованием”. Как он считает, если бы разоблачитель из РФ “постучался в двери Меркель”, то канцлер “усыновила бы его”. “Но если перед ее дверью появляется американский разоблачитель, его вопросы остаются без ответа”, — посетовал Сноуден. При этом он считает, что сейчас, при президенте США Дональде Трампе, Берлину было бы легче предоставить ему убежище, нежели при Бараке Обаме.

Экс-сотрудник АНБ снова подчеркнул, что с самого начала решил уклониться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями РФ. “Я не стремлюсь к связям с ними, я никогда не намеревался попасть сюда”, — заверил он.

Как отметила газета, Сноуден выразил желание перебраться в одну из стран ЕС. Его адвокат в Германии Вольфганг Калек сообщил изданию, что “юридически въезд (в одну из стран ЕС) представляется возможным, но политически его все блокировали”. “Мы, как и прежде, открыты для диалога и предложений со стороны правительства ФРГ и других европейских правительств”, — сказал Калек.

В своем интервью Сноуден также прокомментировал назначение на должность директора ЦРУ Джины Хаспел. Он назвал ее “военной преступницей”. По словам Сноудена, “возникает вопрос, будет ли германское правительство сотрудничать с ответственной за пытки и позволит ли ей беспрепятственно въехать (на территорию Европы, если Хаспел совершит такую поездку)”.

Как сообщал УНН, в начале месяца Сноуден рассказал о больших изменениях после разоблачения спецслужб.

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