Сноуден розчарований позицією Меркель з питання надання йому притулку в ФРН

За словами Сноудена, її (Меркель) “позиція є розчаруванням”. Як він вважає, якби викривач з РФ “постукав у двері Меркель”, то канцлер “усиновила б його”. “Але якщо перед її дверима з’являється американський викривач, його питання залишаються без відповіді”, — поскаржився Сноуден. При цьому він вважає, що зараз, при президенті США Дональді Трампі, Берліну було б легше надати йому притулок, ніж за Барака Обами.

Екс-співробітник АНБ знову підкреслив, що з самого початку вирішив ухилитися від співпраці з російськими спецслужбами і не має зв’язків з владою РФ. “Я не прагну до зв’язків з ними, я ніколи не мав наміру потрапити сюди”, — запевнив він.

Як зазначила газета, Сноуден висловив бажання перебратися в одну з країн ЄС. Його адвокат в Німеччині Вольфганг Калік повідомив виданню, що “юридично в’їзд (в одну з країн ЄС) представляється можливим, але політично його усі блокували”. “Ми, як і раніше, відкриті для діалогу і пропозицій з боку уряду ФРН та інших європейських урядів”, — сказав Калік.

У своєму інтерв’ю Сноуден також прокоментував призначення на посаду директора ЦРУ Джини Хаспел. Він назвав її “військовою злочинницею”. За словами Сноудена, “виникає питання, чи буде німецький уряд співпрацювати з відповідальною за тортури і дозволить їй безперешкодно в’їхати (на територію Європи, якщо Хаспел зробить таку поїздку)”.

Як повідомляв УНН, на початку місяця Сноуден розповів про великі зміни після викриття спецслужб.