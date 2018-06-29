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Сноуден розчарований позицією Меркель з питання надання йому притулку в ФРН

Сноуден розчарований позицією Меркель з питання надання йому притулку в ФРН

Київ • УНН

 • 9553 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден розчарований позицією канцлера Німеччини Ангели Меркель з питання можливості надання йому притулку в ФРН. Про це він заявив в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, інформує УНН.

За словами Сноудена, її (Меркель) “позиція є розчаруванням”. Як він вважає, якби викривач з РФ “постукав у двері Меркель”, то канцлер “усиновила б його”. “Але якщо перед її дверима з’являється американський викривач, його питання залишаються без відповіді”, — поскаржився Сноуден. При цьому він вважає, що зараз, при президенті США Дональді Трампі, Берліну було б легше надати йому притулок, ніж за Барака Обами.

Екс-співробітник АНБ знову підкреслив, що з самого початку вирішив ухилитися від співпраці з російськими спецслужбами і не має зв’язків з владою РФ. “Я не прагну до зв’язків з ними, я ніколи не мав наміру потрапити сюди”, — запевнив він.

Як зазначила газета, Сноуден висловив бажання перебратися в одну з країн ЄС. Його адвокат в Німеччині Вольфганг Калік повідомив виданню, що “юридично в’їзд (в одну з країн ЄС) представляється можливим, але політично його усі блокували”. “Ми, як і раніше, відкриті для діалогу і пропозицій з боку уряду ФРН та інших європейських урядів”, — сказав Калік.

У своєму інтерв’ю Сноуден також прокоментував призначення на посаду директора ЦРУ Джини Хаспел. Він назвав її “військовою злочинницею”. За словами Сноудена, “виникає питання, чи буде німецький уряд співпрацювати з відповідальною за тортури і дозволить їй безперешкодно в’їхати (на територію Європи, якщо Хаспел зробить таку поїздку)”.

Як повідомляв УНН, на початку місяця Сноуден розповів про великі зміни після викриття спецслужб.

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