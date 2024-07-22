В Министерстве культуры и информационной политики заявили, что снесенная застройщиком усадьба Зеленских не имела статуса памятника из-за того, что КГГА не подготовила и не подала необходимые для внесения здания в реестр документы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МКИП.

Детали

Относительно Дома Евмения Зеленского. Он не внесен в Государственный реестр недвижимых памятников только по одной причине. КГГА за все время не смогла подготовить и подать необходимую для внесения здания в Перечень объектов культурного наследия учетную документацию - говорится в заявлении Министерства культуры и информационной политики.

В Минкульте добавили, что с соответствующим письмом по усадьбе Зеленских от 18 июля к ним обратилась ОО "Наследие Киев", но почти тогда же застройщик практически полностью разрушил здание.

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Однако МКИП все равно безотлагательно рассмотрит поданную учетную документацию на заседании Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия - заявили в Минкульте.

В ведомстве также указали на усадьбу Барбана по улице Обсерваторная, 6. Там говорят, что "Дом жилой Барбанов" рекомендован к занесению в Реестр, но присвоение ему памятникоохранного статуса более полугода тормозится КГГА.

В Минкульте предупреждают, что это грозит потерей очередного исторического здания в Киеве.

Дополнение

Кроме того, в Минкульте подчеркивают, что в своей заметке Киевский городской голова пытается описать ситуацию вокруг нескольких объектов культурного наследия и делает откровенно ложные упреки в адрес Министерства культуры и информационной политики.

От Департамента охраны культурного наследия Киевская городская государственная администрация - КГГА за последние два года в Министерство культуры и информационной политики Украины поступили обращения о занесении в Государственный реестр недвижимых памятников не более 1500, а 817 объектов - отмечают в МКИП.

Там также объяснили, что по результатам обработки МКИП принято 3 приказа о занесении 242 памятников из указанных перечней в Реестр.

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Причина такого решения - только на такое количество объектов, поданных столичным органом охраны культурного наследия, учетная документация соответствовала требованиям законодательства.

Большинство документов, поданных КГГА в МКИП, были изготовлены невнимательно, содержали многочисленные грубые ошибки. Это в частности, объекты с символикой коммунистического и тоталитарного режима - отмечают в Минкульте.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город подаст в суд на застройщика за несанкционированный снос усадьбы Зеленских. Власти потребуют восстановить усадьбу и расследовать всех причастных к ее уничтожению.