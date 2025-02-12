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Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
19:01 • 31872 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СНБО ввел санкции против тех, кто уничтожал нацбезопасность: решение опубликуют завтра

СНБО ввел санкции против тех, кто уничтожал нацбезопасность: решение опубликуют завтра

Киев  •  УНН

 • 7153 просмотра

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СНБО принял решение о санкциях против лиц, которые подрывали национальную безопасность Украины и помогали россии. Зеленский заявил, что заблокированные средства будут работать на защиту Украины.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Только что провел заседание СНБО - решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "танкерного флота" рф и похитителей украинских культурных ценностей.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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