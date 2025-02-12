СНБО ввел санкции против тех, кто уничтожал нацбезопасность: решение опубликуют завтра

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Только что провел заседание СНБО - решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно