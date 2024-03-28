Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении бойцы сил специального назначения ликвидировали российских оккупантов. Об этом сообщили в Командовании ССО, передает УНН.

Детали

Отмечается, что снайперы 3-го отдельного полка ССО во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение военнослужащих противника. По вражеским целям был открыт огонь, все оккупанты уничтожены.

Мы обеспечиваем прикрытие подразделений, уничтожаем диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности говорит снайпер с позывным "Вишня".

Он добавляет, что "наша слаженная работа положительно влияет на выполнение боевых задач".

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