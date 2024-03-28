Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
avdiivkaАвдеевка
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  113394 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  119326 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  123753 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  145227 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125795 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139074 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126129 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143645 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134961 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179999 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Новости по теме
Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

  •  11731 просмотра
Колумбия высылает аргентинских чиновников

Колумбия высылает аргентинских чиновников

  •  12857 просмотра
Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

  •  13537 просмотра
Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения

Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения

  •  13435 просмотра
Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

  •  16959 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб

На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб

  •  12908 просмотра
Еще плюс 780 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 780 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  14319 просмотра
Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"

Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"

  •  14783 просмотра
Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб

Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб

  •  14333 просмотра
Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

  •  15660 просмотра

Популярные

Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

  •  33564 просмотра
В Днепре был слышен звук взрыва

В Днепре был слышен звук взрыва

  •  63242 просмотра
Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

Четырех немцев и швейцарца обвиняют в поставке газовых турбин Siemens в Крым

  •  44901 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

  •  48206 просмотра
Бывшие украинские пленные впервые рассказали об обмене с участием Венгрии

Бывшие украинские пленные впервые рассказали об обмене с участием Венгрии

  •  47819 просмотра

Публикации

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

  •  152005 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  512049 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  464747 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  480277 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  499127 просмотра

Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Снайперы спецназовцев ликвидировали российских оккупантов, прикрывая и уничтожая вражеские цели на Авдеевском направлении.

Война •   •  11731 просмотра
Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Колумбия высылает аргентинских чиновников

Колумбия выслала аргентинских дипломатов после того, как президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "убийцей, террористом и коммунистом".

политика •   •  12857 просмотра
Колумбия высылает аргентинских чиновников

Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

Во вторник, 27 марта, российская армия атаковала Николаевскую область, применив баллистические ракеты, артиллерию и беспилотники, повредив инфраструктуру, ранив 12 человек и нанеся незначительные повреждения жилым домам.

Общество •   •  13537 просмотра
Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения

Два человека получили осколочные ранения во время ночного обстрела Никопольского района российскими войсками с применением тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе.

Общество •   •  13435 просмотра
Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

Поляки продолжают блокировать три пограничных пункта пропуска, из-за чего в очередях стоят около 370 грузовиков.

Война •   •  16959 просмотра
Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, во время которых противник нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершил 141 обстрел украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  12908 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Еще плюс 780 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 439 970 человек личного состава и 6914 танков.

Война •   •  14319 просмотра
Еще плюс 780 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"

Украинская противовоздушная оборона сбила 26 из 28 российских беспилотников "шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.

Война •   •  14783 просмотра
Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"

Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 10 авиационных ударов по российскому личному составу, вооружению, военной технике, средствам противовоздушной обороны, станциям радиоэлектронной борьбы и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

Война •   •  14333 просмотра
Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб

Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

Chanel поднял цены на свои сумки среднего размера с клапаном до более 10 000 евро в Париже, что на 6,2% больше, чем в начале 2024 года, из-за роста затрат на сырье и производство, несмотря на снижение спроса.

Общество •   •  15660 просмотра
Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро