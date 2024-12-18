Смягчение кредитных условий для пострадавших от оккупации: Рада сделала первый шаг
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12148 о смягчении кредитных условий во время военного положения. Документ запрещает взыскание долгов с людей, чье имущество осталось в оккупации.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о смягчении условий кредитования и лизинга во время военного положения для людей, чье имущество попало в оккупацию (№12148). По словам нардепа Алексея Гончаренко, за документ проголосовали 265 народных избранников, передает УНН.
Основные положения документа:
- На период военного положения запретить принудительно взыскивать долги с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга.
-Продлить срок действия договора кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств на срок приостановления начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства.
-На срок приостановления обязательства по уплате кредита - приостановить процесс принудительного их взыскания.
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