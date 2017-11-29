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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76686 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73510 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81075 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117815 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143918 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Факельное шествие: правоохранители задержали несколько активистов неподалеку МВД

Факельное шествие: правоохранители задержали несколько активистов неподалеку МВД

Киев  •  УНН

 • 14745 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители задержали нескольких активистов неподалеку от стен Министерства внутренних дел Украины на улице Богомольца, передает корреспондент УНН.

Участники факельного шествия подошли к стенам МВД на улице Богомольца, но потом их кордон правоохранителей оттеснил от МВД.

Некоторые активисты начали бросать снежки в сотрудников правоохранительных органов. После этого правоохранители побежали в сторону участников акции и задержали нескольких.

Отметим, что правоохранители оцепили весь квартал на улице Богомольца, где находится Министерство внутренних дел.

Как сообщили корреспонденту УНН участники шествия, среди задержанных 16-летние подростки.

Как сообщал УНН, в Киеве проходит факельное шествие по случаю годовщины разгона студентов на Евромайдане.

На улице Институтской в ​​Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, неизвестные бросили дымовые шашки между кордоном правоохранителей и участниками факельного шествия.

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