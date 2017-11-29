Факельное шествие: правоохранители задержали несколько активистов неподалеку МВД

Участники факельного шествия подошли к стенам МВД на улице Богомольца, но потом их кордон правоохранителей оттеснил от МВД.

Некоторые активисты начали бросать снежки в сотрудников правоохранительных органов. После этого правоохранители побежали в сторону участников акции и задержали нескольких.

Отметим, что правоохранители оцепили весь квартал на улице Богомольца, где находится Министерство внутренних дел.

Как сообщили корреспонденту УНН участники шествия, среди задержанных 16-летние подростки.

Как сообщал УНН, в Киеве проходит факельное шествие по случаю годовщины разгона студентов на Евромайдане.

На улице Институтской в ​​Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, неизвестные бросили дымовые шашки между кордоном правоохранителей и участниками факельного шествия.