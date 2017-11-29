Факельное шествие: правоохранители задержали несколько активистов неподалеку МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители задержали нескольких активистов неподалеку от стен Министерства внутренних дел Украины на улице Богомольца, передает корреспондент УНН.
Участники факельного шествия подошли к стенам МВД на улице Богомольца, но потом их кордон правоохранителей оттеснил от МВД.
Некоторые активисты начали бросать снежки в сотрудников правоохранительных органов. После этого правоохранители побежали в сторону участников акции и задержали нескольких.
Отметим, что правоохранители оцепили весь квартал на улице Богомольца, где находится Министерство внутренних дел.
Как сообщили корреспонденту УНН участники шествия, среди задержанных 16-летние подростки.
Как сообщал УНН, в Киеве проходит факельное шествие по случаю годовщины разгона студентов на Евромайдане.
На улице Институтской в Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, неизвестные бросили дымовые шашки между кордоном правоохранителей и участниками факельного шествия.