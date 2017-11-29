Смолоскипна хода: правоохоронці затримали кілька активістів неподалік МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці затримали кількох активістів неподалік від стін Міністерства внутрішніх справ України на вулиці Богомольця, передає кореспондент УНН.
Учасники смолоскипної ходи підійшли до стін МВС на вулиці Богомольця, але потім їх кордон правоохоронців відтіснив від МВС.
Деякі активісти почали кидати сніжки у працівників правоохоронних органів. Після цього правоохоронці побігли у бік активістів і затримали кількох активістів.
Зазначимо, що правоохоронці оточили весь квартал на вулиці Богомольця, де розміщене Міністерство внутрішніх справ.
Як повідомили кореспонденту УНН учасники ходи, серед затриманих 16-річні підлітки.
Як повідомляв УНН, у Києві відбувається смолоскипна хода з нагоди річниці розгону студентів Євромайдану.
На вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи.