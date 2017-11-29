Смолоскипна хода: правоохоронці затримали кілька активістів неподалік МВС

Учасники смолоскипної ходи підійшли до стін МВС на вулиці Богомольця, але потім їх кордон правоохоронців відтіснив від МВС.

Деякі активісти почали кидати сніжки у працівників правоохоронних органів. Після цього правоохоронці побігли у бік активістів і затримали кількох активістів.

Зазначимо, що правоохоронці оточили весь квартал на вулиці Богомольця, де розміщене Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомили кореспонденту УНН учасники ходи, серед затриманих 16-річні підлітки.

Як повідомляв УНН, у Києві відбувається смолоскипна хода з нагоди річниці розгону студентів Євромайдану.

На вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи.