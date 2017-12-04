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Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде
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Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Смертник взорвался возле стадиона в Афганистане: погибли шесть человек

Смертник взорвался возле стадиона в Афганистане: погибли шесть человек

Киев  •  УНН

 • 10192 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В городе Джелалабаде в Восточном Афганистане смертник на мотоцикле подорвал себя возле толпы, в результате чего шесть человек погибли и еще 13 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Представители администрации провинции Нангархар в Афганистане сообщили, что в результате атаки террориста-смертника в воскресенье, 3 декабря, в городе Джелалабаде погибли 6 человек, еще 13 — получили ранения.

Среди погибших есть женщины и ребенок. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Согласно сообщению властей, террорист-смертник с “поясом шахида” двигался на начиненном взрывчаткой мотоцикле и взорвал себя возле стадиона в Джелалабаде, где проходило мероприятие в поддержку президента Афганистана Ашраф Гани.

Напомним, число погибших в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо, который произошел 14 октября, возросло до 512 человек.

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