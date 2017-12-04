Смертник взорвался возле стадиона в Афганистане: погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В городе Джелалабаде в Восточном Афганистане смертник на мотоцикле подорвал себя возле толпы, в результате чего шесть человек погибли и еще 13 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Представители администрации провинции Нангархар в Афганистане сообщили, что в результате атаки террориста-смертника в воскресенье, 3 декабря, в городе Джелалабаде погибли 6 человек, еще 13 — получили ранения.
Среди погибших есть женщины и ребенок. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
Согласно сообщению властей, террорист-смертник с “поясом шахида” двигался на начиненном взрывчаткой мотоцикле и взорвал себя возле стадиона в Джелалабаде, где проходило мероприятие в поддержку президента Афганистана Ашраф Гани.
Напомним, число погибших в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо, который произошел 14 октября, возросло до 512 человек.