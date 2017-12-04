Смертник підірвався біля стадіону в Афганістані: загинуло шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В місті Джелалабаді у Східному Афганістані смертник на мотоциклі підірвав себе біля натовпу, внаслідок чого шестеро людей загинуло та ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Представники адміністрації провінції Нангархар в Афганістані повідомили, що внаслідок атаки терориста-смертника у неділю, 3 грудня, в місті Джелалабаді загинуло 6 осіб, ще 13 — отримали поранення.
Серед загиблих є жінки і дитина. Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань.
Згідно з повідомленням властей, терорист-смертник з “поясом шахіда” рухався на начиненому вибухівкою мотоциклі і підірвав себе біля стадіону в Джелалабаді, де проходив захід на підтримку президента Афганістану Ашраф Гані.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок подвійного теракту у столиці Сомалі Могадішо, який стався 14 жовтня, зросла до 512 осіб.