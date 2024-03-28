Смертельное ДТП в Германии: вблизи Лейпцига перевернулся автобус Flixbus, погибли 4 человека, под следствием водитель

Под Лейпцигом, в результате серьезной аварии с участием Flixbus (немецкая компания, которая управляет большим парком междугородних автобусов), по меньшей мере четыре человека погибли и несколько получили ранения. Прокуратура ФРГ расследует обстоятельства аварии, причастность водителя. Речь идет о непредумышленном убийстве и телесных повреждениях по неосторожности, передает УНН, со ссылкой на DPA.

Детали

Согласно официальной информации, в среду утром, 27 марта, двухэтажный автобус Flixbus с 54 людьми на борту, включая двух водителей, съехал с автомагистрали A9 вблизи Лейпцига и перевернулся на бок.

Четверо пассажиров погибли. Тридцать пять человек получили ранения: 6 тяжело раненых и 29 человек с легкими травмами.

Прокуратура сообщила в четверг, что водитель автобуса, который разбился на автостраде в Германии в среду, в результате чего погибли четыре человека и многие другие были ранены, расследуют за непредумышленное убийство и телесные повреждения по неосторожности.

Немецкая пресса сообщила о ссоре между двумя водителями автобуса, 62-летним чехом и 53-летним словаком. По словам свидетеля, двое водителей "громко спорили" незадолго до аварии, что может подтверждать гипотезу о том, что чешский водитель потерял контроль над рулем именно из-за этой ссоры.

Напомним,

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