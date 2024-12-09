Смертельное ДТП в Днепре: появилось видео, как 17-летний пассажир BMW ездит по городу за рулем, полиция - опровергает

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
17:03 • 28961 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
16:45 • 57243 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 73783 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 100578 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 97638 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
 • 110718 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 100758 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 196110 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205523 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 276066 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф заявили, что якобы передали Украине тела военнопленных, погибших во время катастрофы Ил-76

В рф заявили, что якобы передали Украине тела военнопленных, погибших во время катастрофы Ил-76

 • 42075 просмотра
россия атаковала Украину почти 500 авиабомбами и более 400 ударными дронами за неделю - Зеленский

россия атаковала Украину почти 500 авиабомбами и более 400 ударными дронами за неделю - Зеленский

 • 19181 просмотра
Новые графики отключений света: в каких регионах будут действовать две очереди

Новые графики отключений света: в каких регионах будут действовать две очереди

 • 25040 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 58089 просмотра
Мерц о Taurus: Украина должна получить возможность бить по военным базам рф

Мерц о Taurus: Украина должна получить возможность бить по военным базам рф

13:27 • 27280 просмотра
публикации
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

16:45 • 57202 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 110712 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 118060 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 196103 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 276058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 58089 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 106230 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 105056 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 108685 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 107586 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Смертельное ДТП в Днепре: появилось видео, как 17-летний пассажир BMW ездит по городу за рулем, полиция - опровергает

Смертельное ДТП в Днепре: появилось видео, как 17-летний пассажир BMW ездит по городу за рулем, полиция - опровергает

Киев  •  УНН

 • 845 просмотра

Read in English

Полиция Днепропетровской области опровергла видео, где 17-летний Арсений Бессонов якобы ездит на авто во время домашнего ареста. Подозреваемому по делу о смертельном ДТП запрещено покидать жилье.

В сети распространяется видео, на котором 17-летний Арсений Бессонов, который должен находиться под круглосуточным домашним арестом за непредоставление помощи пострадавшим во время смертельного ДТП в Днепре, разъезжает на автомобиле. В полиции опровергли данную информацию, отметив, что подозреваемому запрещено покидать жилье в любое время суток, передает УНН.

Детали

Видео, что распространяется в сети, Бессонов якобы подписал "жаль, что все так получилось", а на самом видео он написал, что "не стоит пугать меня своими ... связями, если я позвоню своему отцу, то он вас всех поставит раком".

В полиции Днепропетровской области опровергли информацию, что якобы Бессонов ездит по городу на авто.

"По решению суда фигуранту уголовного производства избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому запрещено покидать жилье в любое время суток. Полиция осуществляет контроль за соблюдением этой меры.

Наряду с этим, несовершеннолетнему не запрещено пользоваться интернетом, в том числе и социальными сетями", - отметили в полиции.

Сейчас видео исчезло со страницы в ТикТок Бессонова. 

Напомним

В Днепре полиция задержала водителя BMW, который вызвал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.

Впоследствии 19-летнему водителю "BMW" сообщили о подозрении в совершении ДТП.

Суд отправил под стражу без права внесения залога 19-летнего подозреваемого в совершении ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Ленинский районный суд Днепра отправил 17-летнего пассажира "BMW" Арсения Бессонова под круглосуточный домашний арест за непредоставление помощи пострадавшим в опасном для жизни состоянии.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
tiktokТикТок
dneprДнепр