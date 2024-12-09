Смертельное ДТП в Днепре: появилось видео, как 17-летний пассажир BMW ездит по городу за рулем, полиция - опровергает
Киев • УНН
Полиция Днепропетровской области опровергла видео, где 17-летний Арсений Бессонов якобы ездит на авто во время домашнего ареста. Подозреваемому по делу о смертельном ДТП запрещено покидать жилье.
В сети распространяется видео, на котором 17-летний Арсений Бессонов, который должен находиться под круглосуточным домашним арестом за непредоставление помощи пострадавшим во время смертельного ДТП в Днепре, разъезжает на автомобиле. В полиции опровергли данную информацию, отметив, что подозреваемому запрещено покидать жилье в любое время суток, передает УНН.
Детали
Видео, что распространяется в сети, Бессонов якобы подписал "жаль, что все так получилось", а на самом видео он написал, что "не стоит пугать меня своими ... связями, если я позвоню своему отцу, то он вас всех поставит раком".
В полиции Днепропетровской области опровергли информацию, что якобы Бессонов ездит по городу на авто.
"По решению суда фигуранту уголовного производства избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому запрещено покидать жилье в любое время суток. Полиция осуществляет контроль за соблюдением этой меры.
Наряду с этим, несовершеннолетнему не запрещено пользоваться интернетом, в том числе и социальными сетями", - отметили в полиции.
Сейчас видео исчезло со страницы в ТикТок Бессонова.
Напомним
В Днепре полиция задержала водителя BMW, который вызвал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.
Впоследствии 19-летнему водителю "BMW" сообщили о подозрении в совершении ДТП.
Суд отправил под стражу без права внесения залога 19-летнего подозреваемого в совершении ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
Ленинский районный суд Днепра отправил 17-летнего пассажира "BMW" Арсения Бессонова под круглосуточный домашний арест за непредоставление помощи пострадавшим в опасном для жизни состоянии.