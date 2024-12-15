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Смертельное ДТП на Львовщине спровоцировал пьяный водитель BMW: виновник сразу же скрылся, но его уже задержали

Смертельное ДТП на Львовщине спровоцировал пьяный водитель BMW: виновник сразу же скрылся, но его уже задержали

Киев  •  УНН

 • 6249 просмотра

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В ДТП с участием BMW, грузовика и микроавтобуса погибли 7 человек, еще 3 пострадали. Нетрезвый водитель BMW, который вызвал аварию выехав на встречную полосу, скрылся с места происшествия, но был задержан.

Виновником смертельного ДТП на Львовщине, в котором погибли 7 человек, оказался нетрезвый водитель BMW. После аварии он оставил авто и пострадавших и скрылся. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей  Билошицкий, беглец уже задержан, передает УНН.

"7 жизней забрал, 3 - покалечил и сбежал... На Львовщине утром произошло ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и автомобиля BMW. Водитель легковушки скрылся с места, оставив свое авто и пострадавших", - сообщил Билошицкий.

Правоохранитель также обнародовал предварительные причины ДТП и рассказал о "роли" водителя BMW.

"Предварительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Он стал неуправляемым и въехал в микроавтобус. В результате этого - 7 погибших. Трех человек госпитализировали", - отметил Билошицкий.

По его словам, водителя BMW уже задержали, досудебное расследование продолжается.

Масштабное ДТП под Львовом: столкновение трех авто унесло жизни 7 человек15 дек. 2024, 08:35 • 14370 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
lvovЛьвов