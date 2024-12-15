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Масштабное ДТП под Львовом: столкновение трех авто унесло жизни 7 человек

Масштабное ДТП под Львовом: столкновение трех авто унесло жизни 7 человек

Киев  •  УНН

 • 624 просмотра

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На трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская столкнулись BMW, DAF и Mercedes Sprinter. В результате аварии погибли 7 пассажиров микроавтобуса, еще три человека травмированы и госпитализированы.

Семь человек погибли и трое травмированы в результате масштабного ДТП вблизи Львова, полицейские проводят расследование, передает УНН со ссылкой на ГУ НП во Львовской области.

Детали

Авария произошла сегодня, 15 декабря, в 05.30 на автодороге «Тернополь - Львов - Рава-Русская» недалеко от села Чижиков Львовского района.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter.

От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются. Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова - устанавливаются диагнозы.

Добавим

По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
lvovЛьвов