Смертельная стрельба в Днепре: суд смягчил меру пресечения патрульному
Киев • УНН
Егору Звонкову, патрульному, которого подозревают в смертельном ранении человека в Днепре, изменили меру пресечения с круглосуточного содержания под стражей на ночной домашний арест
Днепровский апелляционный суд изменил меру пресечения патрульному Егору Звонкову, которого подозревают в смертельной стрельбе во время столкновения в Днепре, с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Об этом сообщил его адвокат Богдан Забара, передает УНН.
Апелляционная жалоба защиты удовлетворена, прокурору отказано, применен домашний арест в ночное время суток. Звонков Егор может приступать к работе в Национальной полиции
Дополнение
В августе суд отправил под круглосуточный домашний арест полицейского, который застрелил мужчину в Днепре.
29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.
Правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских патрульных во время драки 29 августа.
Смертельная стрельба в Днепре: суд смягчил меру пресечения патрульному
Егору Звонкову, патрульному, которого подозревают в смертельном ранении человека в Днепре, изменили меру пресечения с круглосуточного содержания под стражей на ночной домашний арест.
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