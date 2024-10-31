Смертельная атака на 9-этажку в Харькове: спасательные работы завершены

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 2855 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 60571 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 81103 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 100652 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 116246 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 120663 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 160054 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128610 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124254 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 148480 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смертельная атака на 9-этажку в Харькове: спасательные работы завершены

Смертельная атака на 9-этажку в Харькове: спасательные работы завершены

Киев  •  УНН

16:35 • 5695 просмотра

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В Харькове завершили разбор завалов после российского удара по жилому дому. В результате атаки погибли три человека, включая двух детей, 36 человек пострадали.

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в 9-этажке, которую накануне вечером атаковали российские войска, передает УНН со ссылкой на МВД.

По данным правоохранителей, в результате вражеского удара три человека погибли, из них 2 детей. Еще 36 человек пострадали.

Зеленский показал видео последствий атаки рф на Харьков30 октября 2024, 22:16 • 67374 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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