Смертельная атака на 9-этажку в Харькове: спасательные работы завершены
Киев • УНН
В Харькове завершили разбор завалов после российского удара по жилому дому. В результате атаки погибли три человека, включая двух детей, 36 человек пострадали.
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в 9-этажке, которую накануне вечером атаковали российские войска, передает УНН со ссылкой на МВД.
По данным правоохранителей, в результате вражеского удара три человека погибли, из них 2 детей. Еще 36 человек пострадали.
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