Смертельная атака на 9-этажку в Харькове: спасательные работы завершены

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в 9-этажке, которую накануне вечером атаковали российские войска, передает УНН со ссылкой на МВД.

По данным правоохранителей, в результате вражеского удара три человека погибли, из них 2 детей. Еще 36 человек пострадали.

Зеленский показал видео последствий атаки рф на Харьков