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Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: ГБР проверяет действия чиновников ГСЧС

Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: ГБР проверяет действия чиновников ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Следователи Государственного бюро расследований проверяют действия должностных лиц Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области из-за смертельного пожара в Старобельском психоневрологическом интернате. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ ГСЧС в Луганской области. Действия должностных лиц привели к гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната", - сообщили в бюро.

Квалификация - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

"Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения", - отметили в ГБР.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По предварительной информации, 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов.

Как отмечается, причины возникновения пожара устанавливает Национальная полиция Украины в рамках отдельного досудебного расследования.

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