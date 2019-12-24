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Смертельна пожежа у психоневрологічному інтернаті: ДБР перевіряє дії посадовців ДСНС

Смертельна пожежа у психоневрологічному інтернаті: ДБР перевіряє дії посадовців ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють дії посадових осіб Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області через смертельну пожежу в Старобільському психоневрологічному інтернаті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами ГУ ДСНС у Луганській області. Дії посадовців призвели до загибелі чотирьох пацієнтів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату", - повідомили у бюро.

Кваліфікація - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

"Слідство надасть оцінку діям посадових осіб ГУ ДСНС у Луганській області, які попередньо здійснювали нагляд та перевірку функціонування аварійно-рятувальних систем лікувального закладу", - зауважили у ДБР.

У разі доведення вини, посадовим особам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

За попередньою інформацією, 22 грудня у психоневрологічному інтернаті, що розташований в селі Бутківка Старобільського району, сталася пожежа. Під час її гасіння рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих пацієнтів.

Як зазначається, причини виникнення пожежі встановлює Національна поліція України у межах окремого досудового розслідування.

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