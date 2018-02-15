Смертельное ДТП в Киеве: полиция выясняет, погиб ли полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По данным очевидцев, капрал полиции погиб в лобовом ДТП на проспекте Валерия Лобановского в Киеве, в столичной полиции этот факт выясняют, передает УНН.
"Капрал полиции погиб в лобовом ДТП в Киеве на Лобановского. Хонда под управлением полицейского, предварительно, вылетела в лоб Фольксвагена", - сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.
Как отмечается, есть четверо пострадавших. Из-за ДТП образовалась большая пробка.
В пресс-службе ГУ НП в городе Киеве УНН сообщили, что "информация (о гибели капрала полиции - ред.) выясняется".
Сейчас УНН пытается подтвердить информацию из официальных источников.
Напомним, смертельное ДТП с участием маршрутки произошла в Мариуполе, в результате ДТП восемь человек получили травмы, один человек погиб.