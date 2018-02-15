Смертельна ДТП в Києві: поліція з'ясовує, чи загинув поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. За даними очевидців, капрал поліції загинув у лобовому ДТП на проспекті Валерія Лобановського в Києві, у столичній поліції цей факт з'ясовують, передає УНН.
"Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена", - повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.
Як зазначається, є четверо постраждалих. Через ДТП утворився великий затор.
У прес-службі ГУ НП у місті Києві УНН повідомили, що "інформація (про загибель капрала поліції - ред.) з'ясовується".
Наразі УНН намагається підтвердити інформацію з офіційних джерел.
Нагадаємо, смертельна ДТП за участю маршрутки сталася у Маріуполі, внаслідок ДТП вісім людей отримали травми, одна людина загинула.