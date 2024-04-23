Смерть мобилизованного на Закарпатье: зарегистрировано уголовное производство

По факту смерти мобилизованного мужчины по дороге в учебный центр в Закарпатской области открыто уголовное производство с передней правовой квалификацией - превышение власти или служебных полномочий военным должностным лицом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту смерти мобилизованного по дороге в учебный центр в Закарпатской области. Инцидент произошел 23 апреля на Львовщине. Предварительная правовая квалификация - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас устанавливаются причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли к этому привести.

Досудебное расследование поручено осуществлять следователям территориального управления ГБР в г. Львове.

Напомним

По дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ, офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал "скорую", но медики не успели, инцидент стал поводом для служебной проверки.

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