Smart Holding заявляет о фальсификации решений собрания акционеров "Харьковэнергосбыт"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28421 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 60380 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78207 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 232415 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133056 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401353 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317084 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215611 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245192 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255758 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
49%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22758 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 6182 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4714 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 5294 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11329 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 2110 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11337 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140791 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 232418 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401355 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13600 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22315 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51294 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75533 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60367 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Smart Holding заявляет о фальсификации решений собрания акционеров "Харьковэнергосбыт"

Киев • УНН

 • 14609 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Акционер ЧАО “Харьковэнергосбыт” — компания Smart Holding (Cyprus) Ltd — заявила о фальсификации должностными лицами энергокомпании протокола внеочередного собрания акционеров в части вопроса избрания нового состава наблюдательного совета общества. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Smart Holding заявляет о фальсификации решений собрания акционеров "Харьковэнергосбыт"

Согласно сообщению, на внеочередном собрании акционеров 7 октября по итогам кумулятивного голосования был избран новый наблюдательный совет “Харьковэнергосбыт” в составе представителя от акционера Smart Holding (Cyprus) и двух представителей другого акционера АО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “АВАНПОСТ”. Указанные кандидатуры получили наибольшее количество голосов по сравнению с другими и, в соответствии с правилами кумулятивного голосования, оговоренным в соответствующим законодательством, считаются избранными членами набсовета.

“Таким образом, Наблюдательный совет общества сформирован, а полномочия новых членов действительны с момента их избрания общим собранием”, — подчеркнули в Smart Holding, отметив при этом, что, в то же время, счетная комиссия общего собрания сочла данное решение не принятым, что зафиксировано в итоговом протоколе собрания.

В компании отмечают, что уполномоченные лица Фонда государственного имущества Украины не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, но согласно действующему законодательству, это решение считается принятым.

Акционер расценивает данные действия счетной комиссии как сознательную фальсификацию итогов голосования и обжалует их на уровне Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Также Smart Holding (Cyprus) оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции.

“Это сознательное препятствование со стороны руководства „Харьковэнергосбыт“ формированию правомочного Наблюдательного совета, который установит надлежащий контроль за деятельностью менеджмента и станет залогом эффективной деятельности общества. Страдают, прежде всего, интересы государства, которое владеет пакетом акций ЧАО „Харьковэнергосбыт“ в размере 65% от уставного капитала. Именно государство, и представитель его интересов Фонд госимущества должны быть заинтересованы в повышении прозрачности функционирования и улучшении инвестиционной привлекательности этого предприятия накануне его приватизации”, — приводятся в сообщении слова директора по рискам и безопасности Smart Holding Ивана Герасимовича.

Наблюдательный совет “Харьковэнергосбыт” состоит из трех членов. Предыдущий его состав был избран 30 мая 2018 г. на 3 года и соответственно его полномочия прекратились 30 мая 2021 г.

Smart Holding (Cyprus), бенефициаром которой является бизнесмен и народный депутат Вадим Новинский, стала акционером “Харьковэнергосбыт” в феврале этого года. Тогда же компания стала акционером АТ “Харьковоблэнерго”. В статусе акционера Smart Holding (Cyprus) неоднократно заявляла о неправомочности органов управления обеих компаний, что позволяет действующему менеджменту реализовывать коррупционные схемы.

В октябре т.г. на основании обращения Smart Holding (Cyprus), Харьковское районное управление полиции № 2 зарегистрировало уголовное производство по 19 эпизодам грубых нарушений при проведении тендерных процедур менеджментом “Харьковоблэнерго”. По оценке акционера, прогнозный ущерб энергкомпании в рамках этого производства оценивается в 111,6 млн грн.

По данным издания “Наші Гроші” с начала текущего года “Харьковоблэнерго” закупило по данным системы “Прозорро” оборудование, материалы и услуги на сумму свыше 2,5 млрд грн. При этом, исходя из анализа тендерных процедур, в большинстве случаев цены закупок в среднем на 30-40% превышали рыночные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53