Smart Holding заявляє про фальсифікації рішень зборів акціонерів "Харківенергозбут"

Згідно з повідомленням, на позачергових зборах акціонерів 7 жовтня по підсумками кумулятивного голосування було обрано нову наглядову раду “Харківенергозбут” в складі представника від акціонера Smart Holding (Cyprus) і двох представників іншого акціонера АТ “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “АВАНПОСТ”. Зазначені кандидатури отримали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими і, відповідно до правил кумулятивного голосування, що вказані у відповідним законодавством, вважаються обраними членами наглядової ради.

“Таким чином, Наглядова рада товариства сформований, а повноваження нових членів дійсні з моменту їх обрання загальними зборами”, — підкреслили в Smart Holding, зазначивши при цьому, що, в той же час, лічильна комісія загальних зборів визнала дане рішення не прийнятим, що зафіксовано в підсумковому протоколі зборів.

У компанії відзначають, що уповноважені особи Фонду державного майна України не брали участі в голосуванні з даного питання порядку денного, але згідно з чинним законодавством, це рішення вважається прийнятим.

Акціонер розцінює дані дії лічильної комісії як свідому фальсифікацію підсумків голосування і оскаржить їх на рівні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також Smart Holding (Cyprus) залишає за собою право звернутися в судові інстанції.

“Це свідоме перешкоджання з боку керівництва „Харківенергозбут“ формуванню правомочного Наглядової ради, який встановить належний контроль за діяльністю менеджменту і стане запорукою ефективної діяльності товариства. Страждають, перш за все, інтереси держави, яка володіє пакетом акцій ПрАТ „Харківенергозбут“ в розмірі 65% від статутного капіталу. Саме держава, і представник його інтересів Фонд держмайна повинні бути зацікавлені в підвищенні прозорості функціонування та поліпшення інвестиційної привабливості цього підприємства напередодні його приватизації”, — наводяться в повідомленні слова директора по ризиках і безпеки Smart Holding Івана Герасимовича.

Наглядова рада “Харківенергозбут” складається з трьох членів. Попередній його склад був обраний 30 травня 2018 року на 3 роки і відповідно його повноваження припинилися 30 травня 2021 р

Smart Holding (Cyprus), бенефіціаром якої є бізнесмен і народний депутат Вадим Новинський, стала акціонером “Харківенергозбут” в лютому цього року. Тоді ж компанія стала акціонером АТ “Харківобленерго”. У статусі акціонера Smart Holding (Cyprus) неодноразово заявляла про неправомочність органів управління обох компаній, що дозволяє чинному менеджменту реалізовувати корупційні схеми.

У жовтні ц.р. на підставі звернення Smart Holding (Cyprus), Харківське районне управління поліції № 2 зареєструвало кримінальне провадження по 19 епізодам грубих порушень при проведенні тендерних процедур менеджментом “Харківобленерго”. За оцінкою акціонера, прогнозний збиток енергкомпанії в рамках цього виробництва оцінюється в 111,6 млн грн.

За даними видання “Наші гроші” з початку поточного року “Харківобленерго” закупило за даними системи “Прозорро” обладнання, матеріали та послуги на суму понад 2,5 млрд грн. При цьому, виходячи з аналізу тендерних процедур, в більшості випадків ціни закупівель в середньому на 30-40% перевищували ринкові.