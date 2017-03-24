Служебную проверку назначили по факту приема П.Паршова в ряды Нацгвардии - З.Шкиряк

"Это абсолютно понятный и адекватный вопрос, который интересует меня и, думаю, не только. ... Я не буду пытаться отвечать на этот вопрос, он меня интересует, но могу сказать одно - сейчас будут осуществлены все необходимые меры, чтобы выяснить, чтобы понять все обстоятельства попадания (Паршова - ред.) в ряды Нацгвардии, проанализировать. Более того, я точно знаю, что уже назначена служебная проверка по данному факту, в частности, приема этого гражданина, который в дальнейшем оказался не просто, мягко говоря, никаким бойцом, но и человеком, который был завербован ФСБ и с конкретной целью проникнуть в одно из подразделений МВД ", - сказал З.Шкиряк.

Он добавил, что "будут и должны быть все необходимые выводы, чтобы откорректировать те принципы приема сегодня не только в ряды Нацгвардии, и Нацполиции, и ВСУ, чтобы исключить такие вещи. Более того, убежден, что необходимо будет провести соответствующую проверку личного состава, в том числе подразделений, участвующих в активных боевых действиях ".

Как сообщал УНН, появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данных, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Это имя, как имя убийцы, озвучил и нардеп Антон Геращенко. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра во Владимирском соборе отпоют Д.Вороненкова

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.