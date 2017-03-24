Службову перевірку призначили за фактом прийому П.Паршова до лав Нацгвардії - З.Шкіряк

"Це абсолютно зрозуміле і адекватне питання, яке цікавить і мене, і, думаю, не тільки. ... Я не буду намагатися відповідати на це питання, воно мене цікавить, але можу сказати одне - зараз будуть здійснені всі необхідні заходи, щоб з'ясувати, щоб зрозуміти всі обставини попадання (Паршова – ред.) в ряди Нацгвардії, проаналізувати. Більше того, я точно знаю, що вже призначена службова перевірка за цим фактом, зокрема, прийому цього громадянина, який в подальшому виявився не просто, м'яко кажучи, ніяким бійцем, але і людиною, який був завербований ФСБ і з конкретною метою проникнути в один з підрозділів МВС", – сказав З.Шкіряк.

Він додав, що "будуть і повинні бути всі необхідні висновки, щоб відкоригувати ті принципи прийому сьогодні не тільки в ряди Нацгвардії, і Нацполіції, і ЗСУ, щоб виключити такі речі. Більше того, переконаний, що необхідно буде провести відповідну перевірку особистого складу, у тому числі тих підрозділів, які приймають участь в активних бойових діях".

Як повідомляв УНН, з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова – Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Це ім’я, як ім’яв вбивці, озвучив і нардеп Антон Геращенко. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнялий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.

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Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.