Служащего Укрзализныци подозревают в недостаче колей на почти миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Одесской области служащего регионального филиала "Укрзализныци" подозревают в служебной халатности, повлекшей ущерб на почти миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба региона, передает УНН.
“За процессуального руководства прокуроров Котовской местной прокуратуры сообщено о подозрении одному из мастеров производственного подразделения регионального филиала АО „Укрзализныця“ в служебной халатности и подделке. Выяснено, что из-за халатного отношения к хранению вверенного служащему имущества, на предприятии образовалась нехватка материальных ценностей, а именно материалов верхнего строения колей на почти 1 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый пытался скрыть убытки и вносил в отчетность недостоверные сведения о полном фактическом наличии пропавшего имущества предприятия.
Как сообщал УНН, експосадовець “Укрзализныци” подозревается в нанесении ущерба более чем 3 млн гривен.