Службовця Укрзалізниці підозрюють у нестачі колій на майже мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Одеській області службовця регіональної філії “Укрзалізниці” підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків у майже мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба регіону, передає УНН.
“За процесуального керівництва прокурорів Котовської місцевої прокуратури повідомлено про підозру одному з майстрів виробничого підрозділу регіональної філії АТ „Укрзалізниця“ у службовій недбалості та підроблені. З’ясовано, що через халатне ставлення до зберігання ввіреного службовцю майна, на підприємстві утворилась нестача матеріальних цінностей, а саме матеріалів верхньої будови колії, на майже 1 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрюваний намагався приховати збитки та вносив у звітність недостовірні відомості про повну фактичну наявність зниклого майна на підприємстві.
Як повідомляв УНН, експосадовець “Укрзалізниці” підозрюється у завданні збитків на понад 3 млн гривень.