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Служащие Киевской области требовали у женщины 35 тыс. грн за присвоение группы инвалидности

Служащие Киевской области требовали у женщины 35 тыс. грн за присвоение группы инвалидности

Киев • УНН

 • 8382 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Работники Киево-Святошинской прокуратуры совместно с полицейскими задержали двух служащих после получения второй части взятки, которую они требовали за присвоение женщине группы инвалидности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что в одну из медико-социальной экспертной комиссии обратилась женщина, которая имеет инвалидность 3 группы.

По состоянию здоровья экспертная комиссия могла определить за женщиной 2 группу инвалидности. Однако, свои услуги председатель комиссии и секретарь комиссии оценили в 35 000 гривен. Деньги служащие получали в два транша.

Сегодня, во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 30 000 гривен правоохранители задержали служащих.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Служащим грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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