Службовці на Київщині вимагали у жінки 35 тис. грн за присвоєння групи інвалідності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Працівники Києво-Святошинської прокуратури спільно з поліцейськими затримали двох службовців після отримання другої частини хабара, який вони вимагали за присвоєння жінці групи інвалідності. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що до однієї із медико-соціальної експертної комісії звернулась жінка, яка має інвалідність 3 групи.
За станом здоров’я експертна комісія могла визначити за жінкою 2 групу інвалідності. Однак, свої послуги голова комісії та секретар комісії оцінили у 35 тисяч гривень. Гроші службовці отримували у два транші.
Сьогодні, під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч гривень правоохоронці затримали службовців.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим особам та обрання запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Служовцям загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.