Служба безопасности Украины выявила в своих рядах вражеского агента

“Мы обнаружили в своих рядах, так сказать, „крота“. Этого „крота“ отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения — содержание под стражей. У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях”, — сообщил глава СБУ.

Он также добавил, что задержанного сотрудника СБУ арестовали 18 августа. В то же время Грицак не сообщил других деталей.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины располагает информацией о том, что Россия попытается повлиять на будущие президентские и парламентские выборы в Украине. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.