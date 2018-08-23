Служба безпеки України виявила у своїх лавах ворожого агента
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Служба безпеки України виявила у своїх лавах ворожого агента, повідомив голова СБУ Василь Грицак у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Ми виявили у своїх рядах, так би мовити, „крота“. Цього „крота“ відпрацювали, затримали, віддокументували. Обраний запобіжний захід — тримання під вартою. У нас у роботі є ще дуже багато справ, на жаль, за якими ми перевіряємо на можливу причетність до роботи на російські спецслужби як співробітників Служби безпеки, так і інших громадян України, які працюють або служать в інших установах і воєнізованих формуваннях”, — повідомив голова СБУ.
Він також додав, що затриманого співробітника СБУ заарештували 18 серпня. Водночас Грицак не повідомив інших деталей.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України має інформацію про те, що Росія спробує вплинути на майбутні президентські та парламентські вибори в Україні. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак.